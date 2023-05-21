В больнице Кавказского района провели более 80 процедур на новом цитоскопе

Жители глубинки могут получить сложную медицинскую помощь не уезжая в краевой центр. Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.

На цистоскопе в Кавказской ЦРБ проведено около 80 лечебных вмешательств. Современное медицинское оборудование было установлено в урологическом отделении больницы в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Цистоскоп необходим для диагностики и лечения заболеваний нижних мочевыводящих путей. Также его используют для обнаружения онкозаболеваний на ранних стадиях.

– Жители района, страдающие от урологических заболеваний, могут получить специализированную помощь, не уезжая в краевое центр. После обучения врачи могут выполнять на новом оборудовании весь объем лечебных вмешательств, - рассказала главврач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.

За период работы на цистоскопе врачам удалось выявить более 65 патологий, среди которых новообразования мочевого пузыря и рак матки. Также специалисты выполнили порядка 80 лечебных вмешательств с помощью нового оборудования.