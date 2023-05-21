Семьи из Краснодара могут принять участие в спортивном фестивале

Фото: krd.ru

Семьи из Краснодара приглашают принять участие в спортивном фестивале. Зарегистрироваться можно онлайн на сайте проекта — многодетные-семьи.рф.

- В фестивале могут участвовать как семьи с детьми, так и общественные объединения многодетных семей, социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Один из творческих конкурсов называется «Мы в спорте». Участники должны прислать видеоролик или рассказ с фото о том, как семья вовлечена в спорт.

Кроме этого, есть конкурс фотографий «Спортивные династии». Нужно отправить снимки, где вся семья занимается спортом.

В рамках фестиваля также можно принять участие можно в серии мастер-классов «Путь чемпиона» для многодетных семей с участием известных спортсменов.