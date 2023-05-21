Разрешение на охоту в Краснодарском крае можно получить через Госуслуги

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов можно онлайн. Для этого достаточно заполнить заявку на Госуслугах.

– Цифровизация массовых социально значимых услуг проводится по национальной программе «Цифровая экономика». Приходить в министерство не нужно. Для получения разрешения нужно заполнить форму, документы будут готовы в течение пяти рабочих дней с момента регистрации в минприроды, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Разрешение на охоту на Кубани выдают на сезон. Получить его могут жители с действующим охотничьим билетом единого федерального образца. Документ позволяет охотиться на животных, за исключением краснокнижных млекопитающих и птиц.

В прошлом охотничьем сезоне в Краснодарском крае выдали более 40 тысяч разрешений.