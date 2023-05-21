На Кубани казаки за три недели собрали свыше 170 тонн гумпомощи

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Казачьи общества на Кубани продолжают активный сбор и доставку гуманитарной помощи на территорию четырех новых регионов России. За три последних недели Кубанское казачье войско собрало свыше 170 тонн вещей и продуктов.

- Гумпомощь казаки передают участников спецоперации, местным жителям, социальным учреждениям, многодетным семьям. Всего кубанские казаки уже доставили более 1780 тонн гуманитарных грузов, - сказал вице-губернатор Александр Власов.

Например, казаки Староминского районного общества вместе с жителями поселка Рассвет собрали гуманитарный груз весом свыше пяти тонн для своих земляков в зону СВО. Для отряда «Кубань» отправили восемь тонн гумпомощи казаки Тихорецкого и Новопокровского обществ.

Кроме этого, недавно казаки Раевского станичного общества Новороссийского казачьего общества собрали и доставили свыше семи тонн медикаментов, маскировочных сетей, носилок и другого инвентаря.

Именные посылки, продукты, средства личной гигиены, постельное белье, окопные свечи, два автомобиля, радиостаниции отправили казаки из Новокубанска в Херсонскую и Запорожскую области, город Донецк. Новопокровское общество и глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Липенин из станицы Плоской купили «Ниву» для добровольцев. Также Кореновское районное общество под руководством атамана Олега Бычкова доставило гуманитарную помощь в Донецк и поселок Еленовка. Для бойцов передали автомобиль «УАЗ» и несколько тонн гуманитарных грузов. Еще три автомобиля уехали в зону СВО от казаков Темрюкского района.