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НовостиОбщество21 мая 2023 14:09

В Краснодаре участок по улице Котовского станет односторонним

Движение реорганизуют в ночь на 10 июня
Евгения ХАЛИКОВА
В центре Краснодара реорганизуют движение. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В центре Краснодара реорганизуют движение. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре будет реорганизовано автомобильное движение на улице Котовского. Изменения вступят в силу в ночь на 10 июня и затронут участок от улицы Головатого до Северной. С этого момента движение на участке по улице Котовского к улице Северной станет односторонним.

- Движение реорганизовывается с целью оптимизации дорожного трафика и увеличения пропускной способности улиц. Чтобы проехать от улицы Северной до улицы Головатого будут созданы альтернативные улицы, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Краснодарских водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.