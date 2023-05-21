В Краснодарском крае на конкурс логотипов «Выбирай сочинское» поступило более 70 заявок

В Сочи товары местного производства промаркируют фирменным знаком. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

На конкурс логотипов для проекта «Выбирай сочинское» подано более 70 заявок. По условиям организаторов, работы должны отображать южный колорит, натуральность и пользу продукции, производимой предпринимателями города, а также традиции гостеприимства Сочи.

- Проект по поддержке товаропроизводителей курорта реализуется по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского. Заявки на конкурс принимаются до 23 мая, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Победителей конкурса назовут 25 мая. Эксперты выберут фирменный знак, который появится на товарах сочинского производства.