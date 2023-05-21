В Сочи в акции «Ночь в музее» приняли участие более 16 тысяч горожан и гостей курорта

В Сочи прошла акция "Ночь в музее". Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи прошла культурно-образовательная акция «Ночь музеев», которую приурочили к Международному дню музеев. Бесплатные экспозиции, мастер-классы и театрализованные представления посетили более 16 тысяч горожан и гостей курорта.

– Акцент был сделан на истории Сочи, его спортивных достижениях, достопримечательностях, и, конечно, праздновании 80-летия со Дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ, – рассказала начальник управления культуры администрации курорта Марианна Устинова.

В Сочинском художественном музее провели экскурсии и концерты Сочинской камерной филармонии и Сочинского симфонического оркестра. Сотрудники Музея истории города-курорта Сочи подготовили выставку «Экомаркет» и исторические квесты для юных посетителей. В Музее спортивной славы города Сочи презентовали книгу «Айкидо - здоровый образ жизни». В общей сложности в восьми музеях Сочи в рамках акции «Ночь в музее» прошли 42 мероприятия.