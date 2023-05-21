В Анапе задержали избившего таксиста мужчину

В Анапе неадекватный пассажир напал водителя такси

В Анапе задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве. Как сообщили в ОМВД России по Анапе, 24-летний житель Крымского района рано утром вызвал такси. Прибыв на место, пассажир отказался покидать машину и избил таксиста.

- В отношении мужчины полицейские составили протокол об административном правонарушении по части статье «Мелкое хулиганство», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в действиях задержанного правоохранители усмотрели признаки преступления в угоне автомобиля. По этому факту возбуждено уголовное дело. Мера пресечения избирается