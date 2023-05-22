В Краснодаре на 38 участках улиц нанесли разметку термопластиком

Фото: Телекомпания «Краснодар»

В Краснодаре обновляют дорожную разметку. Бригады уже нанесли разметку термопластиком на 38 участках улиц.

- Всего в этом году планируется обновить дорожные линии термопластиком на 62 дорогах. Еще на 89 участках разметку нанесут краской, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Термопластичные и пластичные материалы при нанесении разметки позволяют увеличить срок ее службы, такие линии медленнее стираются. В настоящее время в городе работают 19 дорожных бригад. До 1 июня планируют выполнить более половины работ из плана.