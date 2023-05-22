Новостройки в Сочи подорожали на 188% с 2020 года

Три года назад один “квадрат” стоил 154 тысячи рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новостройки в Сочи с 2020 года подорожали на 188%. Средняя стоимость одного квадратного метра составляет 445 тысяч рублей, а три года назад один “квадрат” стоил 154 тысячи рублей.

К слову, рост цен связан с тем, что недвижимость на курорте чаще всего приобретают в инвестиционных целях. В 2021 году многие россияне покупали квартиры в Сочи для перепродажи. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, цены на недвижимость будут продолжать расти.

- Во-первых, из-за инфляции и роста стоимости строительных материалов. Во-вторых, из-за круглогодичного курортного сезона в Сочи и высокого спроса на размещение в отелях, квартирах и гостевых домах, в том числе и на длительный срок, - сообщила «Ъ-Кубань» владелец инвестиционного агентства недвижимости Татьяна Бунегина.