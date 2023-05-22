В Сочи на продажу выставили около 1,6 тысячи новых частных домов

На курорте 80% продаваемых новых домов возведены по монолитной технологии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи на продажу начали выставлять частные дома. Сейчас на курорте можно купили около 6,3 тысяч объектов недвижимости в данном сегменте. Кстати, около 1,6 тысяч частных домов являются новыми - они были построены после 2020 года.

- На курорте 80% продаваемых новых домов возведены по монолитной технологии. На втором месте по популярности дома, построенные из газобетона, а на третьем – кирпичные, - сообщили в пресс-службе одной из крупных строительных компаний Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, при выборе дома покупатели обращают внимание на то, есть ли на территории бассейн, гараж и баня.