Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2023 5:10

В Сочи на продажу выставили около 1,6 тысячи новых частных домов

Большинство домов построены после 2020 года
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорте 80% продаваемых новых домов возведены по монолитной технологии.

На курорте 80% продаваемых новых домов возведены по монолитной технологии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи на продажу начали выставлять частные дома. Сейчас на курорте можно купили около 6,3 тысяч объектов недвижимости в данном сегменте. Кстати, около 1,6 тысяч частных домов являются новыми - они были построены после 2020 года.

- На курорте 80% продаваемых новых домов возведены по монолитной технологии. На втором месте по популярности дома, построенные из газобетона, а на третьем – кирпичные, - сообщили в пресс-службе одной из крупных строительных компаний Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, при выборе дома покупатели обращают внимание на то, есть ли на территории бассейн, гараж и баня.