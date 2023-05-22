Фонд развития промышленности Кубани до конца года увеличат на 500 млн рублей

Губернатор рассказал о новых мерах поддержки в регионе. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае для стабильной экономики продолжают корректировать план устойчивого развития. Документ дополняют новыми мерами поддержки. На сегодняшний день он включает более 60 антикризисных решений.

- При корректировке акцент сделали на развитии промышленности и бизнеса, детского отдыха. В частности, включили меры по регулированию реализации инвестиционных проектов, чтобы снизить возможные барьеры при их выполнении, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Кроме этого, Фонда развития промышленности Кубани до конца года увеличат на 500 млн рублей. А для создания и ввода новых мест в детских здравницах направят 100 млн рублей. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса также возместят затраты на профобучение сотрудников.

План предусматривает субсидии на оплату лизинговых платежей при приобретении электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них.