Новый сквер благоустроят на въезде в микрорайон Заречный в Сочи

Мэр Сочи встретился с жителями Центрального района

Каждую неделю мэр Сочи Алексей Копайгородский на личных приемах с местными жителями обсуждает, как сделать город комфортнее, уютнее и зеленее. На этот раз со своими предложениями пришли жители Центрального района.

Галина Шутелева обратилась с коллективной просьбой от жителей обустроить новый сквер на въезде в микрорайон Заречный. Территорию на улице 60 лет ВЛКСМ подготовят для отдыха по инициативному проекту до конца этого года.

К началу сентября отремонтируют дорогу у домов № 29 и 31 по улице Севастопольской. Об этом на приеме говорили с Любовью Веровинской.

А еще на Севастопольской обустроят современную и безопасную детскую площадку между домами № 35 и 37. С этой идеей обратилась Наталья Кочеткова.

- Поручил все работы завершить до старта нового учебного года. В Год архитектуры на курорте пристальное внимание как популярным туристическим маршрутам и объектам, так и жилым микрорайонам. Совместно с ТОС и всеми нашими жителями намечаем планы и определяем сроки выполнения задач, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.