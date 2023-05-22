На Кубани осудят 39-летнего мужчину за избиение пенсионерки

Дело передано в суд

Прокуратура Каневского района направила в суд уголовное дело о грабеже пенсионерки. В апреле 39-летний житель станицы Стародеревянковской напал на 73-летнюю женщину, он ударил ее кулаком по голове и похитил кошелек. 2700 рублей потратил на спиртное.

- Уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья» передано в суд. Мужчина находится под стражей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Налетчику грозит до 7 лет тюрьмы.