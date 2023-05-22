В новой редакции документа уделили внимание развитию промышленности и бизнеса, детского отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

План обеспечения развития экономики Кубани дополнили новыми мерами поддержки. В настоящее время документ содержит более 60 антикризисных решений. К слову, на эти цели в 2023 году планируют потратить 4,8 миллиарда рублей.

- В новой редакции документа уделили внимание развитию промышленности и бизнеса, детского отдыха. Также были включены меры по регулированию реализации инвестиционных проектов, чтобы снизить возможные барьеры при их выполнении, – заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Фонд развития промышленности края увеличат на 500 миллионов рублей. В документ решили включили создание новых мест в детских санаториях. На эти цели выделят 100 миллионов рублей.