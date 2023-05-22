Строительная компания в Краснодаре задолжала зарплату 20 работникам

В настоящее время задолженность погашена в полном объеме, трудовые права работников восстановлены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара по обращению работников одной из строительных компаний провела проверку на соблюдение трудового законодательства.

Выяснилось, что предприятие задолжало зарплату 20 работникам. Общая сумма долга составила 1,1 млн рублей.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в интересах работников направлены в суд заявления о взыскании задолженности по начисленной, но невыплаченной заработной плате, а также исковые заявления о признании отношений трудовыми, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Кроме этого, директор компании привлечен к ответственности по статье "Уклонение от оформления трудового договора". Также в отношении главы предприятия заведено уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

В настоящее время задолженность погашена в полном объеме, трудовые права работников восстановлены.