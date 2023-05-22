Приморско-Ахтарский район Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани утвердили план социально-экономического развития Приморско-Ахтарского района. Документ, рассчитанный до 2030 года, подготовили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

План нацелен на активизацию социально-экономического развития района, ускорение инвестиционного роста, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты и рост реальных доходов населения. Согласно документу, в 2026 году объем базовых отраслей муниципалитета должен превышать 30,9 млрд рублей. К 2030 году показатель достигнет не ниже 40,6 млрд рублей.

Накопленные инвестиции в основной капитал планируют довести до суммы не менее 6,2 млрд рублей в 2026 году и более 17 млрд рублей в 2023 году. К концу реализации документа зарплата в Приморско-Ахтарском районе должна быть не менее 85% от средних показателей по региону.

– Сегодня Приморско-Ахтарский район по результатам комплексной оценки социально-экономического развития муниципалитетов края находится в группе с уровнем развития ниже среднего. Потенциал мы видим в росте агропромышленного комплекса, туризма и промышленности, – отметил первый вице-губернатор края Игорь Галась.