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НовостиОбщество22 мая 2023 8:17

Стоимость самого дорогого квадратного метра в Сочи составляет 3 млн рублей

А самый дешевый “квадрат” обойдется в 200 тысяч рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сегмент новых домов занимает существенную долю в сфере недвижимости.

Сегмент новых домов занимает существенную долю в сфере недвижимости.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первичный рынок недвижимости в Сочи продолжает существовать. Многие застройщики до моратория получили разрешения на строительство. Сегмент новых домов занимает существенную долю в сфере недвижимости.

В настоящее время средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составляет 300-400 тысяч рублей. Самые дешевые объекты в данном сегменты выставлены за 200 тысяч рублей за “квадрат”. А вот в элитных домах стоимость квадратного метра обойдется в 3 миллиона рублей.

- Однако для многих покупателей вторичный рынок существенно интереснее в плане локации, чем то, что есть на первичном рынке. Большинство хотят купить именно готовое жилье, куда можно сразу въехать. Поэтому покупатели чаще рассматривают вторичный рынок, - рассказал эксперт по недвижимости в Сочи.