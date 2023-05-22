В Прикубанском округе Краснодара 13 улиц остались без света из-за аварии

На месте работает аварийная бригада

В Краснодаре 13 улиц временно остались без света. Отключение в Прикубанском округе произошло из-за аварии.

– Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «РИП-412» и 23 трансформаторные подстанции, – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Компрессорной, Солнечной, Шоссейной, Центральной, Тополиной, Московской. Без блага цивилизации временно остались жители улиц Есенина, Агрохимической, Мусорского, Адлерской, Суздальской, Чайковского и Шаляпина.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.