Водители легковушек от полученных травм скончались Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Два человека погибли в массовом ДТП в Динском районе Кубани. Смертельная авария произошла вечером 19 мая в районе 23-го км трассы Калининская – Новотитаровская.

– По предварительным данным, 23-летний молодой человек, управляя автомобилем Volvo, не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди большегрузного автомобиля КамАЗ с полуприцепом под управлением 33-летнего мужчины, после чего автомобиль Volvo отбросило на полосу встречного движения, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На встречке Volvo столкнулась с автомобилем ГАЗ 2217, за рулем которого находился 59-летний мужчина. В результате оба водителя легковушек скончались на месте ДТП.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.