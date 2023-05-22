Портфель ипотечных кредитов в РНКБ превысил 70 млрд рублей

Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 9% и в мае 2023 года превысил 70 миллиардов рублей. С начала текущего года банк выдал более 2,6 тыс. ипотечных займов на сумму около 11 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем выданных ипотечных кредитов увеличился почти на 50%.

В 2023 году 60% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования. Общая сумма кредитов, выданных с начала года на льготных условиях по сниженной процентной ставке, достигла 2 млрд рублей. Отметим, что банк РНКБ также предоставляет скидку к процентной ставке по госпрограммам в размере 1% в случае, если объект строится с помощью проектного финансирования РНКБ.

Почти 60% заявок на получение ипотечного кредита в РНКБ подаются онлайн без визита в офис банка. Более 90% кредитов на приобретение жилья в новостройках и 60% кредитов на покупку квартир на вторичном рынке оформляются полностью в электронном формате, а в 15% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал. При подготовке ипотечной сделки клиент может передавать все необходимые документы в банк онлайн через чат мобильного приложения.

Средний чек в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 20% и превысил 4 млн рублей, средний возраст заемщика составил 38 лет для мужчин, и 40 лет для женщин.

- Мы отмечаем активное восстановление спроса на ипотечное кредитование в Крыму по сравнению с прошлым годом, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Рост объемов выдач ипотеки стал возможен благодаря своевременным мерам Центрального банка РФ и Правительства РФ, а также активному взаимодействию с партнерами РНКБ.

Интересно, что около 30% ипотечных кредитов в РНКБ оформляют жители материковой части России, при этом многие используют возможность приобрести квартиру в ипотеку без визита на полуостров с помощью полностью дистанционного оформления сделки. В рамках таких сделок РНКБ уже выдал более 750 млн рублей на покупку жилья в Крыму. Чаще всего жилье в Крыму покупают жители Красноярского края, Свердловской и Амурской областей, причем чаще всего квартиры приобретают в пгт. Коктебель, Сакском районе и г.Ялта.

Подать заявку на получение ипотечного кредита можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.

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