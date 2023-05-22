В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий «Ты нужен Кубани» Фото: krd.ru

В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий «Ты нужен Кубани!». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ярмарку для учителей, педагогов и подростков организует городской Центр занятости и департамент образования. Она пройдет 2 июня с 10:00 до 14:00. На ярмарке в том числе расскажут о вакансиях на лето для молодежи, помогут подобрать подходящую работу, проконсультируют и проведут собеседования с работодателями. Специалисты Центра занятости организуют профориентационный тест.

Отмечается, что всего на ярмарке выступят более 40 работодателей. Посетить ее можно в кадровых центрах «Работа России» по ул. им. Петра Метальникова, 42 и ул. 1-я Заречной, 17.

— Сегодня у нас строится и открывается большое количество школ и детских садов, поэтому сохраняется высокая потребность в педагогах. Для них мы стараемся создавать все условия для комфортной работы, – отметила замглавы Краснодара Лилиана Егорова.