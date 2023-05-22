Третья энергоавария частично оставила без света центр Краснодара

Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

Третья за день энергоавария произошла в Краснодаре. Без света временно остались несколько улиц в Центральном округе.

– Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ХБК-310» и 10 трансформаторных подстанций, – сообщили в городской ЕДДС.

Так, без электроэнергии остаются улицы Свободная, Стасова 1пр., 2пр., Стасова, Старокубанская, Новая.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.