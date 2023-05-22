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НовостиОбщество22 мая 2023 10:37

Третья энергоавария частично оставила без света центр Краснодара

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

Третья за день энергоавария произошла в Краснодаре. Без света временно остались несколько улиц в Центральном округе.

– Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ХБК-310» и 10 трансформаторных подстанций, – сообщили в городской ЕДДС.

Так, без электроэнергии остаются улицы Свободная, Стасова 1пр., 2пр., Стасова, Старокубанская, Новая.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.