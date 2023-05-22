В Краснодарском крае на 6% выросло число выданных за месяц автокредитов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае на 6% выросло число выданных за месяц автокредитов. Данные приводят специалисты Национального бюро кредитных историй.

Так, в марте 2023 года на Кубани оформили 2806 кредитов. В апреле показатель составил 2984 случаев кредитования авто, что на 6,3% больше показателя прошлого месяца.

Всего в стране за апрель оформили 68,8 тыс. кредитов. Отмечается, что это наибольший показатель с начала 202 года. По сравнению с мартом рост составил 10,3%. В прошлом месяце во всех регионах взяли 62,4 тыс. кредитов на автомобиль.

– В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2023 года число выданных автокредитов выросло гораздо существеннее - на 297,6% (в апреле 2022 года – 17,3 тыс.) – отметили в Национальном бюро кредитных историй.

Рост кредитования объясняют резким падением выдачи автокредитов в марте - апреле 2022 года.

– Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление, – добавили в Национальном бюро кредитных историй.