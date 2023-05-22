В Адыгее до 50% увеличили скорость 4G

Основное внимание в развитии сетей уделили туристическим зонам Адыгеи. Так, выросли скорости передачи данных и ее объемы в станице Абадзехской со знаменитым Садом камней, Долиной аммонитов, куда отдыхающие приезжают на выходные дни; в аутентичных аулах Хачемзий и Егерухай с национальной черкесской едой, а также в Каменномостском, где короткий отдых совмещают с пешими многодневными маршрутами по Хаджохской теснине и водопадам Руфабго.

Повсеместно мобильный интернет также ускорился в крупных населенных пунктах республики - Майкопе, Адыгейске и Энеме. В целом, быть онлайн теперь можно еще на более высоких скоростях во всех районах Адыгеи.

- Анализ больших данных, а также бронирований отелей на сервисе МТС Travel показывает стабильный рост спроса на поездки в небольшую, но очень богатую достопримечательностями Адыгею, - отмечает директор МТС в Краснодарском крае и Адыгее Сергей Ласкавый. - Например, по итогам майских праздничных поездок республика вошла в топ-5 самых неочевидных мест для отдыха. Рост внутреннего туризма несомненно привлечет еще больше внимания к региону. Поэтому наша сеть должна быть готова к новым гостям, а сами туристы должны получить привычный уровень комфорта при общении в сети.