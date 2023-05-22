Обвиняемый заключен под стражу Фото из архива КП

Житель Кубани убил 61-летнего незнакомца строительным блоком. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла днем 17 мая в поселке Пашковском Краснодара. По данным следствия, 36-летний житель Лабинского района, обвиняемый в убийстве, выпивал вместе с приятелями в заброшенном доме по улице Кирова.

– Во время употребления алкоголя из другой комнаты к ним вышел ранее незнакомый 61-летний уроженец Волгограда, временно проживавший в доме. Между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого фигурант ударами руками и ногами по голове и туловищу сбил с ног своего оппонента, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

После этого мужчина не менее двух раз ударил потерпевшего по голове строительным блоком. ОТ полученных травм мужчина скончался. Правоохранителей на место происшествия вызвали очевидцы. Тем временем обвиняемый пытался скрыться, но его задержали. Сейчас мужчина находится в заключении под стражей.

– По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных сбор и закрепление доказательственной базы, назначены необходимые судебные экспертизы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.