В Анапе «улица виноделов» может стать объектом туризма. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе «улицу виноделов» сделают объектом туризма. Новую достопримечательность нашли во время раскопок, которые проводятся на территории санатория «Мотылек».

- Мы обнаружили целую «улицу виноделов». На ней совсем рядом расположены 4 или 5 виноделен. Также здесь размещались давильные площадки, резервуары, ямы для хранения пифосов. Важно, что все объекты в хорошей сохранности, - сообщил научный сотрудник Отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН, начальник Анапской археологической экспедиции ИА РАН Сергей Ильяшенко.

Уточнятся, что это место открывает новую информацию из истории Анапы. Оно может стать новой достопримечательностью города, в котором активно развивается винный туризм.

На данный момент раскопки продолжаются. Ученые надеются, что исследования принесут еще много новых открытий.