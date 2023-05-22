В Сочи спасатели помогли семье, заблудившейся в районе водопада Кейва

Туристы сошли с нужной тропы и не смогли сориентироваться Фото: t.me/urpso_mchs

В Сочи спасатели помогли заблудившейся в районе водопада Кейва семье. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Известно, что родители вместе с 6-летним ребенком приехали на отдых в Сочи из Москвы. Гуляя в районе водопада Кейва, они заблудились и позвонили в экстренную службу. По словам туристов, они шли по онлайн-картам, но на одном из участков пропала связь. Не сориентировавшись, они сошли с нужной тропы и вышли выше водопада.

Туристы были одеты, как полагается для похода. Решив не рисковать, они обратились к спасателям. Кроме того, в лесу уже стемнело.

– Сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили туристов выше водопада Кейва, на высоте 1180 метров над уровнем моря. Вывели семью по тропе к лесной автодороге, ведущей на Хмелевские озера. После этого на служебной машине доставили их в городскую черту, довезя до отеля в пгт. Красная Поляна, – сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Уточняется, что помощь медиков заблудившейся семье не понадобилась.