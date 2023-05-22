Ежегодно на предприятии перерабатывают почти 440 тонн молока Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 50 тонн сыра ежегодно выпускает предприятие Абинского района Кубани. Производство с в селе Варнавинском посетил глава региона Вениамин Кондратьев. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив начал работу в 2007 году. Сейчас он объединяет 11 пайщиков, в том числе владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств.

На предприятии ежегодно перерабатывают почти 440 тонн молока. Из него получают 15 тонн пастеризованного молока, 52 тонны твердых и полутвердых сортов сыра, 20 тонн кисломолочной продукции. Отмечается, что в этом году производство увеличат на 5-7%.

В производственных цехах организован центр управления фермой. Специалисты используют отечественную технику, а все процессы максимально автоматизированы. Губернатор осмотрел организацию производства.

– Вы используете современное оборудование, контролируете производство на каждом этапе, начиная от кормов и заканчивая готовым продуктом, – отметил Вениамин Кондратьев. – На примере вашего кооператива можно смело сказать, что в регионе изготовление сыра не то, что не уступает, а превосходит известные марки. Сыроварение становится еще одним брендом края, именно за счет качества.

В 2019 году предприятие получило 10,5 млн рублей гранта, который помог закупить оборудование и увеличить переработку молока до двух тонн в сутки. А в 2022 на субсидию в 5,2 млн рублей закупили роботизированную доильную установку.

Всего на Кубани по итогам 2022 году произвели около 21 тысячи тонн сыра. С начала 2023 года в регионе изготовили 5,3 тысячи тонн продукции. Это на 11,5% больше показателя в аналогичный период прошлого года.