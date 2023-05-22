Краснодарский край подписал 10 контрактов на 1 млрд рублей на выставке «Иннопром» в Узбекистане Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край подписал 10 контрактов на 1 млрд рублей на выставке «Иннопром». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Международная выставка «Иннопром: Центральная Азия» прошла в Ташкенте в конце апреля.

– Еще по 21 сделке на более 272,6 миллиона рублей ведутся переговоры, – сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Отмечается, что регион в 45 раз увеличил объем заключенных контрактов по сравнению с прошлогодней выставкой. В 2022 году предприятия Краснодарского края подписали контракты на 25 млн рублей.

– На рынки азиатских стран кубанские производители поставят металлургическую продукцию, газовые котлы и водонагреватели, оборудование для предприятий общественного питания, путевую технику специального назначения, – добавил Александр Руппель.

В этом году площадь экспозиции региона на выставке «Иннопром: Центральная Азия» составила 117 кв. метров. Продукцию представили более 10 кубанских предприятий металлургической отрасли, машиностроения, химической промышленности, стройматериалов и металлоконструкций.