Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Белореченский район Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Белореченский район Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты краевой клинической больницы №1 примут пациентов с 23 по 25 мая. Мобильный комплекс, в частности, будет работать 23 мая в поселке Родники, на переулке Школьном, 8, 24 мая – в селе Новоалексеевском, по улице Молодежной, 1. А 25 мая обследование проведут в станице Бжедуховской, по улице Восточной, 1.

– Жители смогут сдать общий и биохимический анализы крови, пройти УЗИ, ЭКГ, антропометрию, флюорографию и маммографию, измерить артериальное и внутриглазное давление, – уточнили в пресс-службе администрации края.

С начала 2023 года мобильный комплекс «Диспансеризация» 28 раз выезжал в муниципалитеты региона.