В Анапе в этом году высадят 10 тысяч деревьев. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе высадят 10 тысяч деревьев. Работы будут проводить на протяжении года по нескольким направлениям: от спила сухих и аварийных деревьев до покоса травы.

- С начала года высажено около 500 сосен, шаровидных туй, голубых елей, олеандров, кустов фотинии и других растений. В апреле мэрия вместе с союзом «Садоводы Кубани» провела акцию по раздаче 2 тысяч саженцев яблонь. Большинство саженцев успешно принялись, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что на данный момент идут работы по оформлению цветами основных туристских локаций. В ближайшее время в сквере Гудовича начнется озеленение малых архитектурных форм. В кашпо будут высажены сосна, фотиния, бересклет и кипарисник.