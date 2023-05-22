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НовостиКарта Кубани22 мая 2023 13:10

В Анапе высадят 10 тысяч деревьев

Работы ведутся по нескольким направлениям
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе в этом году высадят 10 тысяч деревьев. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе в этом году высадят 10 тысяч деревьев. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе высадят 10 тысяч деревьев. Работы будут проводить на протяжении года по нескольким направлениям: от спила сухих и аварийных деревьев до покоса травы.

- С начала года высажено около 500 сосен, шаровидных туй, голубых елей, олеандров, кустов фотинии и других растений. В апреле мэрия вместе с союзом «Садоводы Кубани» провела акцию по раздаче 2 тысяч саженцев яблонь. Большинство саженцев успешно принялись, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что на данный момент идут работы по оформлению цветами основных туристских локаций. В ближайшее время в сквере Гудовича начнется озеленение малых архитектурных форм. В кашпо будут высажены сосна, фотиния, бересклет и кипарисник.