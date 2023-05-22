Кубань занимает первое место среди регионов России по производству питьевого молока Фото: Мария ЛЕНЦ

Кубань занимает первое место среди регионов России по производству питьевого молока. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании с руководителями профильных ведомств и предприятий в Абинске.

Так, в 2022 году в Краснодарском крае произвели более 1,63 млн тонн сырого молока. По этому показателю регион находится на второй позиции.

– А по производству питьевого молока наш регион занимает первое место. Об этом мы пять лет назад не могли и мечтать, а сейчас это факт, – отметил Вениамин Кондратьев.

За пять лет дойное поголовье выросло в крае выросло на 5% или до 216,2 тысячи голов. А продуктивность увеличилась на 36%.

– Валовое производство молока выросло более чем на 12%, – сообщил вице-губернатор Андрей Коробка. - В 2022 году на 6% увеличили производство пастеризованного молока и сыра, на 10% - сливочного масла.

По итогам 2023 года в крае планируют увеличение производства молока не менее чем на 3%. Показатель составит 1 млн 669 тысяч тонн.

Отмечается, что с начала года в регионе произвели свыше 430 тысяч тонн молока, что на 9% выше показателя 2022 года.