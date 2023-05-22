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НовостиОбщество22 мая 2023 14:11

Кубань занимает первое место среди регионов России по производству питьевого молока

По производству сырого молока край находится на второй позиции
Светлана ОВДЕЙ
Кубань занимает первое место среди регионов России по производству питьевого молока Фото: Мария ЛЕНЦ

Кубань занимает первое место среди регионов России по производству питьевого молока Фото: Мария ЛЕНЦ

Кубань занимает первое место среди регионов России по производству питьевого молока. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании с руководителями профильных ведомств и предприятий в Абинске.

Так, в 2022 году в Краснодарском крае произвели более 1,63 млн тонн сырого молока. По этому показателю регион находится на второй позиции.

– А по производству питьевого молока наш регион занимает первое место. Об этом мы пять лет назад не могли и мечтать, а сейчас это факт, – отметил Вениамин Кондратьев.

За пять лет дойное поголовье выросло в крае выросло на 5% или до 216,2 тысячи голов. А продуктивность увеличилась на 36%.

– Валовое производство молока выросло более чем на 12%, – сообщил вице-губернатор Андрей Коробка. - В 2022 году на 6% увеличили производство пастеризованного молока и сыра, на 10% - сливочного масла.

По итогам 2023 года в крае планируют увеличение производства молока не менее чем на 3%. Показатель составит 1 млн 669 тысяч тонн.

Отмечается, что с начала года в регионе произвели свыше 430 тысяч тонн молока, что на 9% выше показателя 2022 года.