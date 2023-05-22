В Сочи группу детей перевозили с нарушениями и на неисправном автобусе

Дети путешествовали с риском для жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи детей перевозили на автобусе с несправным рулевым управлением. Также «ПАЗ» не был оборудован тахографом и ремнями безопасности для пассажиров. Более того, в автобусе ехали 40 детей, хотя конструкция транспортного средства предусматривает всего 24 посадочных места.

- При проверке документов выяснилось, что автобус, под управлением 36-летнего водителя, осуществлял перевозку 40 детей без соответствующих документов. А в его конструкцию без разрешения ГИБДД были внесены изменения, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

В отношении водителя автобуса «ПАЗ» были составлены четыре административных материала. Мужчине предстоит ответить за организованную перевозку группы детей автобусами, не соответствующими требованиям безопасности, управление неисправным транспортным средством, который также не оборудован тахографом. Также полицейские выяснили, что мужчина не оплатил ранее выписанные за нарушения штрафы. Дети продолжили путешествие на более безопасном транспорте, а автобус был помещен на специализированную стоянку.