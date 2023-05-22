В Адыгее нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Ржавую гранату вывезли на полигон для уничтожения. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Республике Адыгее

Жители Адыгеи нашли на своем огороде предмет похожий на боеприпас. Испуганные дачники сразу же вызвали полицейских, которые опознали в находке гранату времен Великой Отечественной войны. Снаряд пролежал в почве более 70 лет и был в коррозионном состоянии.

- На место происшествия, расположенного на территории приусадебного участка в окрестностях реки Белой, незамедлительно прибыли полицейские, которые выставили оцепление. Специалисты-взрывотехники регионального управления Росгвардии вывезли боеприпас в безопасное место для дальнейшего уничтожения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В полиции отметили верное поведение людей, сделавших опасную находку. Они не стали самостоятельно пытаться выяснить что это такое, а сразу же обратились к компетентным органам.