Несовершеннолетнего жителя Адыгеи подозревают в воровстве деталей для тракторов

Несовершеннолетний житель Адыгеи обворовал соседа-фермера. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

Владелец крестьянско-фермерского хозяйства стал жертвой домушников. Воры пробрались в домовладение 56-летнего фермера, однако бытовой технике и украшениям предпочли дорогостоящие запасные детали для сельхозтехники. Мужчина обратился в полицию Майкопского района с просьбой выяснить причастных к пропаже.

- Сыщикам удалось выйти на след похитителя. Им оказался 17-летний житель соседнего села. Парень сначала перепрятал похищенные детали за пределами домовладения фермера, а затем партиями переносил к себе. Украденное он планировал перепродать, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Следствием ОВД Майкопского района возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего похитителя комплектующих к тракторам. Молодой человек может быть приговорен к пяти годам лишения свободы.