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НовостиПроисшествия22 мая 2023 16:44

В Сочи будут судить застройщика, укравшего у дольщиков 1,7 млрд рублей

Потерпевшими по делу признаны 174 человека
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи будут судить застройщика.

В Сочи будут судить застройщика.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи перед судом предстанет руководитель строительной компании, которого обвиняют в обмане дольщиков и хищении у них 1,7 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, застройщик знал, что не сможет завершить объект и сдать его в эксплуатацию.

- Однако руководитель строительной организации привлек путем обмана от участников строительства денежные средства. Прокуратурой края направлено в суд уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба участникам строительства жилого комплекса, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

По уголовному делу потерпевшими признаны 174 лица. Они все же получили ключи от квартир, но достраивать жилой комплекс пришлось другому застройщику.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу. Судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с возможным назначением дополнительных наказаний.