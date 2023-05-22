В Сочи будут судить застройщика, укравшего у дольщиков 1,7 млрд рублей

В Сочи будут судить застройщика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи перед судом предстанет руководитель строительной компании, которого обвиняют в обмане дольщиков и хищении у них 1,7 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, застройщик знал, что не сможет завершить объект и сдать его в эксплуатацию.

- Однако руководитель строительной организации привлек путем обмана от участников строительства денежные средства. Прокуратурой края направлено в суд уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба участникам строительства жилого комплекса, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

По уголовному делу потерпевшими признаны 174 лица. Они все же получили ключи от квартир, но достраивать жилой комплекс пришлось другому застройщику.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу. Судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с возможным назначением дополнительных наказаний.