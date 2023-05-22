На Кубани перед стартом основного периода ЕГЭ прошло краевое собрание для родителей выпускников

Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани перед стартом основного периода ЕГЭ провели краевое собрание для родителей. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В собрании приняли участие более 3 тысяч родителей одиннадцатиклассников краевых школ.

– Ребята готовились к ЕГЭ с начала учебного года. Они уже попробовали свои силы в тренировочных экзаменах. Практически все выпускники определились с будущей профессией и подготовились по профилирующим предметам. Уважаемые родители, просим вас поддержать детей, и тогда они смогут реализовать мечты и планы, – рассказала заместитель министра образования края Оксана Грушко.

Папам и мамам дали рекомендации, как психологически подготовить детей к ответственному периоду. Секретари приемных комиссий познакомили родителей со способами подачи документов в вузы. Краевое родительское собрание стало третьим и заключительным в текущем учебном году. Основной период ЕГЭ в регионе стартует 26 мая. Первыми пройдут испытания по географии, литературе и химии. Экзаменационная кампания продлится до 1 июля.