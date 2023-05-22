Кубанская сборная по спортивной акробатике завоевала 14 медалей на чемпионате России

Медалисты чемпионата России по спортивной акробатике. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанская сборная завоевала 14 медалей на чемпионате России по спортивной акробатике. Соревнования прошли в Волгограде с 16 по 22 мая. За звание сильнейших в чемпионате сразились более 300 спортсменов из 24 регионов России от 14 лет и старше. Спортивную честь Кубани отстаивали 40 кубанских спортсменов.

- Благодаря профессиональной подготовке и сильному тренерскому составу наши спортсмены демонстрируют высокие результаты на турнирах различных уровней, - рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Соревнования проходили по балансовым упражнениям в «тройках» и женских парах, смешанных парах, «четверках» и мужских парах. В копилке сборной Краснодарского края 14 медалей - семь золотых, три серебряных и четыре бронзовых.

Сейчас спортивной акробатикой в Краснодарском крае занимается свыше 5 тысяч человек. В состав национальной сборной России входят более 40 спортсменов.