На Кубани пройдет конкурс среди воспитанников «Кванториумов»

Научные разработки оценят эксперты. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Для обучающихся «Кванториума» в Краснодарском крае пройдет конкурс проектов «Траектория успеха - 2023». Сеть детских технопарков создают в регионе по нацпроекту «Образование».

- Свои итоговые проекты представят около 70 ребят. Вместе с педагогами-наставниками юные новаторы работали над созданием робосеялок, гидравлических рук и инновационных парковок, - рассказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Теперь экспертам предстоит оценить разработки. Авторы самых перспективных получат дипломы и памятные призы.

Организаторы конкурса «Траектория успеха» – Центр детского и юношеского технического творчества и министерство образования, науки и молодежной политики края.