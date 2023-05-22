Кубань принимает участие в международной выставке «Металлообработка-2023»

По производству металлообрабатывающих товаров Кубань занимает ведущие позиции на рынке России. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край на международной выставке «Металлообработка-2023» впервые представил масштабный объединенный стенд. Специализированная выставка проходит в Москве с 22 по 26 мая. Делегацию Кубани возглавил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

- Впервые на таком крупнейшем отраслевом событии краевая экспозиция представлена объединенным стендом. Общая площадь стенда составляет 144 квадратных метров, - рассказал Дмитрий Хмелько.

Производители Кубани демонстрируют металлообрабатывающее и балансировочное оборудование, а также импортозамещающую продукцию в различных отраслях промышленности. Краевую экспозицию организовали при содействии министерства промышленной политики и Фонда развития промышленности Краснодарского края.