В Абинске идет благоустройство набережной реки Абин

В Абинске по нацпроекту благоустраивают общественную территорию. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Абинске по нацпроекту благоустраивают набережную. Преображение ждет территорию у реки Абин. Работы идут по нацпроекту «Жилье и городская среда». Проект реконструкции береговой линии охватит территорию площадью более 78 тыс. квадратных метров.

- Работы начались в 2023 году, но будут выполнены поэтапно. Сначала предстоит привести в порядок часть набережной. Здесь обустроим прогулочные дорожки и тротуары, установим ограждения, игровые площадки для детей разного возраста и малые архитектурные формы, – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Сейчас рабочие приступили к подготовке основания под детскую площадку и укладку тротуарной плитки. Также на набережной сделают смотровые площадки, систему освещения, высадят деревья.