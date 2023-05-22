В Сочи экологи пересчитали сколько птиц обзавелись потомством на кордоне Пслух

Орнитологи произвели замеры и подсчеты будущего потомства синиц. Фото: пресс-службы нацпарка Сочи.

В Сочи волонтеры и экологи национального парка провели очередной «Пернатый челлендж». Этот проект направлен на распространение знаний об особенностях орнитофауны Сочи. Специалисты и активисты клуба волонтеров Сочинского национального парка ведут мониторинг гнездящихся в лесном массиве пернатых семейства Воробьиные. Сначала на кордоне Пслух развешивают синичники, а после наблюдают за заселившимися в домики птицами.

– Мы обнаружили гнездо большой синицы, в нем было девять птенцов в возрасте трех дней. Также здесь были обнаружены гнезда птиц семейства Воробьиные с более взрослыми птенцами и кладки с яйцами, замер которых мы произвели. Наши наблюдения лягут в основу формирования картины орнитофауны Сочи, – рассказал ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка, орнитолог Петр Тильба.

В синичниках были найдены гнезда большой синицы, синицы-московки и поползня С большим удивлением орнитологи обнаружили в одном из домиков следы зимовки грызуна. Скорее всего здесь от холодов скрывалась соня-полчок. Это мелкий зверек, напоминающий белку или мышь. Соня-полчок ведет ночной образ жизни и практически не спускается на землю.