В Краснодаре автомобиль сбил двух пешеходов, которые переходили шоссе в неположенном месте

Авария произошла на Ейском шоссе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ейском шоссе Краснодара вечером 22 мая водитель автомобиля BMW сбил двух пешеходов. Как сообщили в полиции Краснодара, мужчина и женщина перебегали дорогу в неположенном месте. В результате столкновения они получили травмы и были доставлены в больницу врачами скорой помощи.

- Ход и результаты проверки по факту ДТП, произошедшего вечером 22 мая 2023 года поставлено на контроль прокуратуры Прикубанского административного округа краевого центра, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На месте работают следователи и автоинспекторы. Им предстоит уточнить все подробности аварии.