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НовостиПроисшествия22 мая 2023 19:31

В Сочи сгорели два жилых гаража

Крупный пожар произошел на территории гаражного кооператива «Таврия»
Евгения ХАЛИКОВА
В Адлере сгорели жилые гаражи.

В Адлере сгорели жилые гаражи.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Адлерском районе Сочи на территории гаражного кооператива «Таврия» произошел крупный пожар. Сгорели два жилых гаража общей площадью 150 кв.м. В местном жилом массиве специфичная застройка. Гаражи стоят вплотную друг к другу. Поэтому сначала загорелся один, затем огонь перекинулся на соседнее здание.

- Сообщение о пожаре на улице Гастелло поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 17.59. В 18.00 к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. Через девять минут пожарные уж е были на месте и приступили к работе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 18.41 удалось локализовать пожар. В 19.39 он был полностью ликвидирован. Никто из местных жителей не пострадал и не погиб.