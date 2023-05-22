В Сочи сгорели два жилых гаража

В Адлере сгорели жилые гаражи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Адлерском районе Сочи на территории гаражного кооператива «Таврия» произошел крупный пожар. Сгорели два жилых гаража общей площадью 150 кв.м. В местном жилом массиве специфичная застройка. Гаражи стоят вплотную друг к другу. Поэтому сначала загорелся один, затем огонь перекинулся на соседнее здание.

- Сообщение о пожаре на улице Гастелло поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 17.59. В 18.00 к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. Через девять минут пожарные уж е были на месте и приступили к работе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 18.41 удалось локализовать пожар. В 19.39 он был полностью ликвидирован. Никто из местных жителей не пострадал и не погиб.