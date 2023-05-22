На Кубани полиция разыскивает разукрасивших памятник Ленину вандалов

Сейчас памятник приведен в порядок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае полиция разыскивает вандалов, надевших маску клоуна на памятник Ленину. Как сообщает «Ъ-Кубань» ЧП произошло в Успенском районе в ночь на 21 мая. Монумент установлен в селе Успенском на улице Ленина, 108, возле здания Дома культуры.

Неизвестные разукрасили Ленина из баллончика с краской и прикрепили табличку с оскорбительной надписью.

- По данному факту в ОМВД по Успенскому району материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся специальные мероприятия, направленные на установление злоумышленников, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Монумент Владимиру Ленину в селе Успенском был открыт в 1967 году. Он находится под защитой закона как объект культурного наследия регионального значения. Сейчас памятник уже приведен в порядок.