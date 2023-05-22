В Грузии опровергли информацию об открытии регулярного морского сообщения между портами Новороссийска и Батуми

В Грузии опровергли открытие морского сообщения между портами Батуми и Новороссийска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Грузии опровергли информацию о запуске морских перевозок из Батуми в Новороссийск. Информация о запуске грузового маршрута из Армении в Россию транзитом через грузинский порт Батуми появилась 22 мая. В агентстве морского транспорта Грузии ТАСС заявили, что запуск грузоперевозок в Новороссийск через порт Батуми не соответствует действительности.

- Распространенная отдельными СМИ Армении информация о начале регулярных морских перевозок между Батуми и российским городом интерпретирована и не соответствует действительности, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В агентстве отметили, что в апреле по маршруту были организованы два коммерческих рейса. Но груз был транзитным и направлялся получателям в Армении.