В школах Краснодарского края 23 мая прозвенит последний звонок

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23 мая в школах Кубани проходят торжественные линейки. Сегодня для выпускников прозвенит последний звонок. Поздравил с окончанием школы одиннадцатиклассников губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Желаю всем удачи на итоговых испытаниях и уверенности в своих силах! Всё обязательно получится! – написал в соцсетях глава края.

Также Кондратьев добавил, что сегодня последний звонок станет началом нового жизненного этапа для 93 тысяч наших выпускников. Впереди государственные экзамены, долгожданные аттестаты и выбор профессионального пути.

- Уверен, что школьные годы невозможно забыть — на всю жизнь с нами остаются знания, крепкая дружба, наставники-учителя, - отметил губернатор.