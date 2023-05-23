Губернатор поручил увеличить субсидии за молоко на Кубани

Фермеры считают это весомой поддержкой Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Краснодарском крае обсудили поддержку фермеров. Так как по всей стране снизились закупочные цены на сырое молоко, фермерам держать коров становится невыгодно. Чтобы жители края не работали в убыток, в регионе приняли решение увеличить субсидии на реализацию молока.

– Падение цен на молоко мы должны прожить вместе. В этом году выделили 1 млрд рублей производителям молока. Особенно в поддержке нуждаются небольшие фермерские и личные подсобные хозяйства. Нужно увеличить ставку субсидии для КФХ и ЛПХ за килограмм реализованного молока – до 4 рублей, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В перспективе кубанские перерабатывающие предприятия будут загружать только местным молоком.

Кроме этого, производителям молочной продукции сегодня доступны льготные займы до 50 млн рублей по ставкам от 1% до 3% годовых.