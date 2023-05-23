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НовостиОбщество23 мая 2023 5:12

Меры безопасности усилят во время последних звонков в Сочи

На улицах будут патрулировать сотрудники УВД
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На крупных мероприятиях будет действовать пропускной режим

На крупных мероприятиях будет действовать пропускной режим

Меры безопасности усилят во время последних звонков в Сочи. На всех входных группах будут дежурить сотрудники УВД. Торжественные линейки состоятся во всех школах курорта.

- В праздничные дни усиливаем патрулирование улиц сотрудниками УВД, Росгвардии, добровольными народными дружинами. На крупных мероприятиях будет действовать пропускной режим, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, выпускники будут сдавать экзамены в 15 пунктах. Также около 2000 педагогов станут выполнять роль организаторов.