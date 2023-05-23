На крупных мероприятиях будет действовать пропускной режим

Меры безопасности усилят во время последних звонков в Сочи. На всех входных группах будут дежурить сотрудники УВД. Торжественные линейки состоятся во всех школах курорта.

- В праздничные дни усиливаем патрулирование улиц сотрудниками УВД, Росгвардии, добровольными народными дружинами. На крупных мероприятиях будет действовать пропускной режим, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, выпускники будут сдавать экзамены в 15 пунктах. Также около 2000 педагогов станут выполнять роль организаторов.